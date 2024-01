Einsatz in Wermelskirchen Feuerwehr übt den Ernstfall am Abbruchhaus am Schwanen

„Das Gebäude wird im Februar oder März abgerissen, ist aber noch teilweise möbliert“, erklärt Lambotte am Montagabend im Schein des Blaulichtes. Da habe er sofort an die freiwilligen Einsatzkräfte in der Stadt gedacht und Kontakt zu Feuerwehr und Technischem Hilfswerk aufgenommen. „Wir sind wirklich dankbar für diese Chance“, sagt Huckenbeck am Montagabend. Auch der Löschzug 3 aus Eipringhausen, Dhünn und Halzenberg und der Löschzug 4 aus Dabringhausen werden noch die Gelegenheit wahrnehmen und in den nächsten Tagen am Abbruchhaus üben.