Feuerwehrübung in Wermelskirchen Wenn es im Rathaus brennt

Einsatz für die Drehleiter der Wermelskirchener Feuerwehr am Rathaus. Gerufen hatten Dennis vom Hoff, Sachgebietsleiter für Gebäudeunterhaltung beim Amt für Gebäudemanagement, sowie Daniel Gersch, Brandschutztechniker der Sankt-Florians-Jünger. Letzterer erläuterte den Grund des Einsatzes für die Drehleiter: „Die Rettungswege-Systematik im Rathaus sieht vor, dass ein Teil dieser Wege über die Drehleiter sicherzustellen ist.“ Und das wollten vom Hoff und Gersch genau überprüfen. Funktioniert der in der Theorie vorgesehene Plan und wo muss sich das Einsatzfahrzeug platzieren? Das Ergebnis: Es funktioniert – der Korb der Drehleiter erreicht die dafür vorgesehenen Bürofenster in den Obergeschossen. Diese Fenster sind mit einem von außen erkennbaren Aufkleber mit Leiter-Symbol gekennzeichnet.