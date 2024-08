Hubschrauber über Wermelskirchen Anwohner melden Brandgeruch – Ursache zum Glück harmlos

Dabei hatte der Einsatz, den auch einige Anwohner aus ihren Fenstern beobachteten, fatal an den Großeinsatz vom vergangenen Wochenende erinnert. Da hatten bislang noch unbekannte Kriminelle in der Nacht von Freitag auf Samstag ab etwa 3 Uhr Feuerwehr und Polizei stundenlang in Atem gehalten, weil sie an fünf verschiedenen Stellen im Innenstadtgebiet Papiercontainer in Brand gesetzt hatten. An der Kattwinkelschen Fabrik hatten die Flammen das Dach der Stadtbücherei in Brand gesetzt und verheerenden Schaden angerichtet. An der Oberen Remscheider Straße gab es an einem Gebäude ebenfalls massive Schäden, weil eine Jalousie in Brand geraten war.