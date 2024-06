Einsatz in Wermelskirchen Feuerwehr löscht Gebäudebrand

Zu einem Einsatz wurden die Einsatzkräfte der Berufs- sowie der Freiwilligen Feuerwehr Wermelskirchen am Samstagabend zur Unterstraße gerufen. Der Alarm war in der Leitstelle gegen 21.14 Uhr unter dem Stichwort „Gebäudebrand“ eingegangen. Schon bei der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte eine deutliche Rauchentwicklung. Das Feuer zog bereits in den Dachstuhl sowie in das Gebäude.