Einsatz in Wermelskirchen Feuerwehr löscht Hackschnitzelbrand an Albert-Einstein-Straße

Am Donnerstag, 19. Oktober, wurde um 18:44 Uhr die Feuerwehr Wermelskirchen alarmiert. Ein Anrufer berichtete von Rauchentwicklung auf einem Betriebsgelände an der Albert-Einstein-Straße. Da zuerst unklar war, wie groß das Schadensfeuer ist, alarmierte die Leitstelle direkt mehrere Löschzüge zur Einsatzstelle. Das teilte die Feuerwehr am Freitag mit.