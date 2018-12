Vor dem Zünden die Bedienungsanleitung lesen: Feuerwehr gibt Tipps für Silvesterknallerei

Wermelskirchen Ingo Müller, stellvertretender Feuerwehrchef, appelliert, Bedienungsanleitung genau zu lesen.

Eindringlich appelliert Ingo Müller, beim Kauf auf das CE-Zeichen und auf die Prüfnummer zu achten sowie die Gebrauchsanleitung zu lesen. Es verletzen sich immer wieder Menschen, die den Feuerwerkskörper zu lange in den Händen halten. Überhaupt sei Leichtsinn eine Hauptursache bei Verletzungen durch Pyrotechnik – manchmal in Kombination mit reichlich Alkoholgenuss zur Jahreswende. Für den Dienst an Silvester werde die Wache wieder einen zweiten Rettungswagen vorhalten. damit Verletzte rasch versorgt und transportiert werden können.

Auch wer nur zuschaut, sollte vor der Knallerei auf Nummer sicher gehen. „Fenster und Türen sollten geschlossen werden“, erklärt der stellvertretende Feuerwehrchef. Fiele eine Rakete durch ein Dachfenster, könne rasch ein Brand entstehen. Vor einigen Jahren hatten Anwohner in Braunsberg Pech. Ein Knaller war in eine Dachrinne ihres Hauses gefallen und hatte einen Dachstuhlbrand verursacht. „Zum Glück hatten die Bewohner dies rechtzeitig bemerkt und ihre Kinder sofort aus dem Haus evakuiert“, berichtet Müller.

Also lieber komplett auf die Silvesterknallerei verzichten? Sie verbieten? Ingo Müller verfolgt auch die aktuelle Diskussion über ein Verbot der Böllerei, weil es nicht nur laut, teuer und gefährlich ist, sondern auch die Luft mit einer hohen Dosis an Feinstaubpartikeln belastet – in einer Zeit des heiß diskutierten Dieselfahrverbot ist das Wasser auf die Mühlen strengerer Emissionsvorgaben. Der stellvertretende Feuerwehrchef übt bereits den pyrotechnischen Verzicht. „Wir haben Tiere – Pferde, Ziegen und einen Hund. Und die leiden unter dem Licht und Lärm.“ Aber er hat ein Rezept, um den Stress der Vierbeiner zu mindern: Ablenkung, auch in Form eines zusätzlichen Happens und Leckerchens.