Wermelskirchen-Dabringhausen Feuerwehr-Gerätehaus wird bei besonderen Lagen Sitz der Einsatzleitung

Was beim Richtfest im Mai des vergangenen Jahres noch Plan war und im September 2022 auf Anfrage unserer Redaktion bekräftigt wurde, hat nicht geklappt. Das neue Gerätehaus der Wermelskirchener Feuerwehr an der L 101 in Dabringhausen konnte nicht zum Jahreswechsel der Bestimmung übergeben werden. Aber, so kündigt Dino Küster, Projektleiter bei der Stadtverwaltung Wermelskirchen auf Nachfrage unserer Redaktion an: „Die Außenanlagen sollen bis Ende April soweit fertiggestellt sein, dass das Gebäude durch die Feuerwehr genutzt werden kann. Eine Inbetriebnahme durch die Feuerwehr ist dementsprechend für Mai oder Juni zu erwarten.“