Im Wermelskirchener Rat entschieden : In Dhünn wird jetzt fleißig gebaut

An der Feuerwache in Dhünn wird demnächst gebaut: Der Rat hat die Halle für das neue Löschfahrzeug genehmigt. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Der Rat stimmte sowohl einem Anbau des Feuerwehrhauses als auch einem Zuschuss für die Sanierung und den Ausbau des Vereinsgebäudes des SSV Dhünn zu.

Eine Frage konnte sich Martin Fleschenberg (CDU) in der Ratssitzung nicht verkneifen: „Warum wird ein Feuerwehrfahrzeug genehmigt, für das es keine passende Garage gibt ? Erst das Fahrzeug, dann das entsprechende Gerätehaus – da stimmt doch die Reihenfolge in der Planung nicht.“

Um es vorweg zu nehmen: Das Thema „Feuerwehr Dhünn: Anbau zur Unterbringung eines neuen Fahrzeugs“ wurde nach hitziger Diskussion im öffentlichen Teil in den nichtöffentlichen Teil verschoben, wo nach Informationen unserer Redaktion schließlich beschlossen wurde, 300.000 Euro für den Anbau bereit zu stellen.

Aufatmen bei Feuerwehr-Chef Holger Stubenrauch, der für 2021 drei neue Fahrzeuge bestellt hat, für die es aktuell nicht genug Unterstellmöglichkeiten gibt. „Wir mussten drei etwa 30 Jahre alte Löschfahrzeuge aus dem Verkehr ziehen, weil es keine Ersatzteile mehr gab“, erklärt er auf Nachfrage. „Die neuen Fahrzeuge sind bestellt, haben aber zwischen 24 und 30 Monaten Lieferzeit.“ Der erste Wagen kommt in Januar nach Dhünn. „Einen weiteren stellen wir in der Hauptwache in Wermelskirchen ab. Und der dritte ist für Eipringhausen geplant, für den wir auch noch eine Halle brauchen, die noch gebaut werden muss.“ Das habe aber noch Zeit, weil dieses Löschfahrzeug nicht vor Ostern zur Verfügung stehe.

Fakt ist: Der neue Wagen für Dhünn passt nicht in die vorhandenen Garagen Am Wiesenhang. Eine Halle ist aber zwingend nötig, weil das Fahrzeug frostfrei und geschützt stehen muss. Da das Feuerwehrgerätehaus in Dhünn ohnehin künftig erweitert und umgebaut werden muss, ist die Halle erst als Anbau und später als Fahrzeughalle geplant.

Damit die neue Garage Ende Januar fertig ist, wäre es knapp geworden mit dem Bau, hätte der Rat am Montag anders entschieden. Eine entsprechende Nachfrage von Jochen Bilstein (SPD), ob das Thema noch Zeit habe, konnte Hartwig Schüngel vom Gebäudemanagement nur verneinen: „Wenn wir den Beschluss nicht fassen, haben wir keine Unterstellmöglichkeit für das Fahrzeug“, sagte er. Die vorgebrachte Frage von Martin Fleschenberg, warum ein Fahrzeug vor zwei Jahren bestellt worden sei, aber der Rat jetzt unter Zeitdruck ein Gebäude beschließen solle, beantwortete die Verwaltung damit, dass man Mittel habe zur Verfügung stellen wollen, die aber intern gestrichen worden seien.

Der Rat hat zugestimmt, dass der SSV Dhünn 100.000 Euro für den Bau eines neuen Multifunktionsgebäudes bekommt. Foto: Stephan Singer