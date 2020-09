Großbrand in Dabringhausen : Feuer vernichtet Hundesportzentrum und Werkstatt

Dabringhausen Die Betreiberfamilie Heinrich verliert neben der bekannten Kurs-Stätte auch ihre Werkstatt für Spezial-Werkzeuge. Ein Trost: Auch Border-Collie „Jackson“ konnte sich vor den Flammen retten. Das Gebäude am Dabringhausener Höferhof 11 ist völlig ausgebrannt.

Von Stephan Singer Als Border-Collie „Jackson“, nass wie ein begossener Pudel, mit eingezogenem Schwanz offensichtlich verängstigt, plötzlich aus der Wand aus dichtem Rauch auftauchte und über die Straße lief, war für Familie Heinrich zumindest eines klar: Sowohl die Familie als auch alle ihre vier Vierbeiner haben den Brand am Höferhof unbeschadet überstanden. Familie Heinrich sind die Pächter des Gebäudes Höferhof 11, das durch ein Feuer völlig zerstört wurde. Den Brand hatte die Familie selbst bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, aufmerksame Nachbarn am dicht besiedelten Höferhof griffen ebenfalls zum Telefon. Lautes, dicht aufeinander folgendes Knallen, ähnlich wie bei einem Feuerwerk, war am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr in Dabringhausen nicht zu überhören. Die Wermelskirchener Feuerwehr rückte mit zum Großeinsatz aus – alle Löschzüge waren alarmiert.

„Ich dachte, dass nach Corona nichts Schlimmeres mehr kommen könnte“, sagte Jürgen Heinrich am Einsatzort im Gespräch mit unserer Redaktion. Er und seine Frau Conny schlossen unter Freudentränen ihren Hund „Jackson“ in die Arme. Ihre anderen Hunde wären nicht am Ort des Geschehens gewesen. „Jackson“ habe sich unauffindbar versteckt gehabt, als die Familie vor dem Feuer aus dem Gebäude flüchtete. Am Höferhof 11 betreibt die Familie Heinrich das bekannte „Hundesportzentrum Bergisch Land“ und eine Werkstatt, die Spezial-Werkzeuge anfertigt. „Dort ist der Brand ausgebrochen“; vermutete Jürgen Heinrich. Was der Auslöser war, könne er nicht sagen. Die Betriebe hätten zwar eine Versicherung, aber existenzbedrohlich wäre das Feuer dennoch: „Allein die Sonder-Maschinen für die spezielle Werkzeug-Fertigung lassen sich gar nicht schnell ersetzen – kann ich Kunden nicht beliefern, verliere ich sie – das wird hart“, sagte Jürgen Heinrich.