Großeinsatz der Feuerwehr Wermelskirchen : Feuer im Dachgeschoss - Bewohner in kritischem Zustand

Wermelskirchen Feuerwehrmänner retten einen 60 bis 70 Jahre alten Mann aus einer brennenden Wohnung. Er lag bereits bewusstlos auf dem Fußboden. Die Brandursache ist unklar.

In einem kritischen Zustand ist am Samstagmittag ein Mann mit einer schweren Rauchgasvergiftung sowie Brandverletzungen in eine Spezialklinik geflogen worden. Der Mann, er soll zwischen 60 und 70 Jahre alt sein, war nach einem Feueralarm von Einsatzkräften auf dem Boden liegend in seiner Dachgeschosswohnung eines Einfamilienhauses in der Friedhofstraße gefunden worden. Zu diesem Zeitpunkt brannten Möbelstücke, unter anderem eine Couch, lichterloh. Der Raum war völlig verqualmt. Nach Einschätzung der Rettungskräfte muss er vermutlich versucht haben, sich selbst zu retten und scheint auf dem Weg zur Tür dann zusammengebrochen zu sein.