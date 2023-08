Stadtjubiläum in Wermelskirchen Festumzug sorgt für großes Gefühl des Zusammenhalts

Insgesamt 76 Gruppen und mehr als 3500 Menschen haben sich angemeldet und finden nun nach und nach ihren Platz in der Aufstellung zwischen Schwanen und Autohaus Lambeck. Und so wie beim TuS herrscht an allen Enden und Ecken beste Stimmung. „Man kann gar nicht aufhören zu lachen“, sagt Ulla Buhlmann, die mit ihrem Team von der „Bergischen Apotheke“ teilnimmt, „und das scheint hier allen so zu gehen.“ Leija vom Kindergarten Wielstraße ist in ein Katzenkostüm geschlüpft. „Wir sind alle Tier“, sagt die Sechsjährige und deutet auf ihrer Freunde aus der Kita. Benno geht als Dino und Anton als Gorilla. Ohnehin sind viele Teilnehmer des Festzugs in Kostüme geschlüpft.