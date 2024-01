Kultur in Wermelskirchen Festliche Klänge beenden die Weihnachtszeit

Es war ein Weihnachtskonzert auf den letzten Drücker. Einen Tag nach dem Dreikönigstag, dem letzten Sonntag der Weihnachtszeit, stimmten die Chöre aus St. Apollinaris in Grunewald und St. Laurentius in Burscheid gemeinsam festliche Töne an. Beim Weihnachtskonzert in St. Michael begeisterten sie gemeinsam mit Solisten ihr Publikum. Kantor Christophe Knabe hatte seine beiden Chöre gemeinsam auf das festliche Konzert vorbereitet, Kollege Reiner Vallo dazu gebeten, das Rheinische Streichorchester engagiert und die Sopranistinnen Jennifer Frotzheim und Sonja Dehn mit ins Boot geholt.