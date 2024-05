Nicht umsonst bietet das Team den Jugendlichen auch Projekt- und Tagespraktika im Rahmen des Festivals an – in den Bereichen Event-Management und -Planung, Bühnen-, Licht- und Tontechnik, Band- und Künstlerbetreuung und Marketing. „Unser Ziel ist es, nicht nur ein echtes Festival zu realisieren, sondern den Jugendlichen eine Perspektive dafür zu geben, was sie erreichen können, und so den regionalen Ausbildungs- und Fachkräftemarkt zu unterstützen“, erklärt Frowein.