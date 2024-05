Vereinsleben in Wermelskirchen Kinderkarneval in Zukunft an zwei Tagen ?

Info

Termine In 2024/25 hat der Festausschuss das Open-Air im Freibad „Sommer, Sonne, Karneval“ am 31. August, das Herbstfest am 28. September, die Proklamation des Dreigestirns am 16. November, den Indoor-Weihnachtsmarkt vom 30. November bis 1. Dezember, den Kinderkarneval am 23. Februar und die Altweiber-Party am 27. Februar sowie „Wir unter uns“ am 1. März und den Rosenmontagszug am 3. März geplant.

Verein Der Festausschuss Dabringhausen ist als Verein das „Dach“ für diverse Karnevalsgruppen, Tanzcorps und das Team vom Indoor-Weihnachtsmarkt. Ihm gehören aktuell fast 300 Mitglieder an.

dbh-fa.de