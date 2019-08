Zusammenarbeit der katholischen Gemeinden : Fest der Begegnung zum Start des neuen Seelsorgebereichs

Wermelskirchen/Burscheid Ein gemeinsames Seelsorgerteam ist künftig für die katholischen Gemeinden in Wermelskirchen und Burscheid zuständig.

Noch sei nicht vollständig abzusehen, was das für die Menschen in den Gemeinden bedeutet, sagt Pfarrer Michael Knab. Fest steht: Die Wege für die Seelsorger werden länger, eine neue Gottesdienstordnung soll im Herbst vorgestellt werden und das Seelsorgerteam kümmert sich künftig um die Gemeinden in Burscheid und Wermelskirchen. In den Sommermonaten könnte es eine reduzierte Gottesdienstordnung geben, prognostiziert Knab im Pfarrmagazin. Noch nicht absehbar sei, wie gut es gelingen wird, Probleme bei der Vergabe von Beerdigungszeiten zu vermeiden, damit Wermelskirchener und Burscheider Begräbnistermine nicht kollidieren. Die Zusammenarbeit der Pfarrbüros werde ebenfalls neu ausgerichtet. Das könne zu Änderungen der Öffnungszeiten führen.

Zum Start am Sonntag sind Wermelskirchener und Burscheider Gemeindemitglieder zum Fest der Begegnung eingeladen. Das komplette Pastoralteam stellt sich in der Messe um 11.15 Uhr in St. Laurentius in Burscheid der Gemeinde vor, anschließend gibt es Gelegenheit für Imbiss und Gespräche. Interessierte Radfahrer treffen sich um 10.15 Uhr am Lambeck, um gemeinsam nach Burscheid zu radeln. „Ich freue mich total über diesen Zusammenschluss“, sagt unterdessen Nicola Brinkmann, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, „das ist eine totale Bereicherung.“ Nun gehe es nicht darum, eigene Pfründe zu retten und gegeneinander zu arbeiten. „Da sind viele neue Leute, die auch geistlich unterwegs sind“, sagt Nicola Brinkmann, „das bietet so viele Möglichkeiten.“ Umso wichtiger sei es, sich am Sonntag kennenzulernen und nicht länger fremd zu sein.