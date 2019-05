Sperrung der Dellmannstraße wurde nur für die Nachtzeit genehmigt : Fertig-Garagen in der Nacht aufgebaut

Wermelskirchen Die Dellmannstraße wurde für die Anlieferung fünf Stunden lang gesperrt.

Die sieben Fertigbaugaragen, jede einzelne ein in sich geschlossener Quader als zusammenhängendes Betonfertigteil, bereits ausgestattet mit einem Tor und einen Gesamtgewicht von jeweils 30 Tonnen, gehören zum Neubau an der Remscheider Straße 7, wo Hoch3 in zweiter Reihe hinter dem Restaurant „Dimitra“ ein Gebäude mit 30 Wohnungen errichtet. Gebaut wird dort bereits seit 14 Monaten. Inzwischen ist der Rohbau mit Dach und Fenstern versehen, der Innenputz ist aufgebracht und die Installationen sind verlegt. „Wir rechnen zum Jahresende mit der Fertigstellung“, erläutert Rolf Körschgen von Hoch3 im Gespräch mit dieser Redaktion. Alle Wohnungen sind bereits verkauft: „Etwa 50 Prozent der Käufer ziehen selbst ein, die übrigen wollen vermieten.“

Um eine zügige Abwicklung zu gewährleisten, ließ Hoch3 die Garagen von der beauftragten Fachfirma mit Lkw im Vorfeld anliefern und „parkte“ sich vorübergehend auf dem Rhombus-Gelände. In der Zeit der Vollsperrung, für die Behörden nur in den Nachtstunden mit geringem Verkehrsaufkommen eine Genehmigung erteilen, brachte ein Lkw jede Garage zum auf der Umgehungsstraße platzierten Kran. Eigens zu diesem Zweck in die Garagendächer eingelassene Ösen, die danach entfernt wurden, ermöglichten dabei ein schnelles Anbringen der Stahlseile. Nachdem die Garagen den Höhenunterschied zwischen der B51n und dem Baugelände von etwas vier Metern über die Böschung hinweg an Kranarm hängend überwunden hatten, wurden sie zentimetergenau auf dafür in den Boden gegossene Fundamente gesetzt, die parallel zueinander wie Wände in die Erde gesetzt wurden.