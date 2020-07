Ferienprogramm des Stadtsportverbandes : Klettern, spielen und toben gegen die Langeweile

(resa) Der Stadtsportverband lädt zum Ferienprogramm für Kinder im Eifgen ein. Zum Startschuss am Dienstagmorgen sind fünf Kinder im Eifgen dabei. Das Programm ist als Trostpflaster ins Leben gerufen worden, weil die Sportwochen ausfallen müssen.

„Wir hatten mit einer größeren Nachfrage gerechnet“, räumt Imogen Heihaus vom WTV ein. Drei Teams sind für das Programm im Einsatz: dienstags machen sich Imogen und Nele Heihaus mit den Kindern auf Entdeckungstour in der Natur und geben den Teilnehmern die Möglichkeit, auf dem Kunstrasenplatz in Bewegung zu kommen.

„Wir achten auf Abstand, befolgen die Vorgaben des Vereins und spielen nur solche Spiele, die unter Coronabedingungen möglich sind“, sagt Nele Heihaus. Dazu gehört etwa das Zirkeltraining, bei dem die Kinder am Dienstagmorgen ordentlich ins Schwitzen kommen. „Ich will mich richtig auspowern“, sagt Thore. Die Ansage lassen sich die Übungsleiterinnen nicht zweimal machen. Und so sind sowohl die Kinder als auch die Übungsleiter am Ende ein bisschen außer Atem.