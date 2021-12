Umzug nach Wermelskirchen : „Fellwerk“-Salon jetzt in Rölscheid zuhause

Wermelskirchen Hundefriseurin Diana Martens kümmert sich nun in heimischen Gefilden um die Hundefell-Pflege. Nach der Eröffnung im März 2020 in Remscheid ist nun der Umzug nach Wermelskirchen absolviert.

Endlich zuhause im Dorf: Mit ihrem Hundesalon „Bergisches Fellwerk“ ist Diana Martens nun daheim. Im Erdgeschoss ihres Hauses in Rölscheid hat die 36-Jährige ihren Betrieb eingerichtet. Im Frühjahr 2020 hatte Diana Martens ihren Beruf als Kindergartener-Erzieherin an den Nagel gehängt und sich mit ihrem bis dato Nebenberuf selbstständig gemacht – die Gründung und Eröffnung ihres Hundesalons in Remscheid wurde schnell vom ersten Corona-Lockdown eingeholt (wir berichteten). Aber: Die Wermelskirchenerin gab nicht auf und meisterte die schwere Zeit, zumal die Hundefellpflege durchgängig gestattet blieb solange ausreichend Abstand zu Herrchen oder Frauchen eingehalten wurde. Diana Martens schaffte sogar einen zweiten Schritt. Gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner Dirk Pietz brachte sie das „Bergische Rudelwerk“ sozusagen als „Schwesterfirma“ des „Fellwerks“ an den Start. Darüber bietet das Duo vornehmlich via Online-Shop diverses Zubehör und Futter für die Vierbeiner an. „Mit dem ‚Rudelwerk‘ stehen wir für außergewöhnliche Artikel rund um den Hund – eben Ausgefallenes und besonders Hochwertiges, was es nicht im üblichen Handelsportefolio gibt“, sagen Diana Martens und der 59-Jährige.