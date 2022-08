Am Donnerstag in Wermelskirchen : Feierabendmarkt mit Mobiler Redaktion

Am Donnerstag in Wermelskirchen

Wermelskirchen Am Medienmobil der Bergischen Morgenpost möchten Redaktionsleiter Udo Teifel und Stephan Singer mit Lesern und Bürgern ins Gespräch kommen – am 25. August von 17.30 bis 20 Uhr auf der Telegrafenstraße.

In der Stadt tut sich was: Das Hallenbad soll aufs Rhombus-Areal kommen, eine Gesamtschule ist beschlossen, die Kirmes steht an. Darüber wird zu reden sein – und zwar am Donnerstag, 25. August, wenn die Mobile Redaktion von 17.30 bis 20 Uhr auf der Telegrafenstraße beim Feierabendmarkt steht.