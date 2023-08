In Wermelskirchen Feierabendmarkt leidet erneut unter Regenschauern

Was der ein oder andere Wermelskirchener wohl als Auftakt des großen Festwochenendes im Kalender stehen hatte, lockte am Ende nur wenige zum Schlemmen und Flanieren. „Schade“, sagte Heike Bayer vom Marktetingverein „Wir in Wermelskirchen“ unter dem regenfesten Dach des Standes. Und dann ergänzte sie noch schnell: „Hoffentlich, hoffentlich bleibt es beim Festzug am Samstag trocken“. Das zweite große Jubiläumswochenende des Jahres samt Herbstkirmes lag am Donnerstagabend schon in der Luft – trotz des Regens und vor allem bei den Stammgästen, die sich vom Wetter nicht beeindrucken ließen.