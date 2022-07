Feierabendmarkt in Wermelskirchen : Ein Feierabendbierchen auf der Telegrafenstraße

Hochbetrieb auf der Telegrafenstraße: Viele Menschen kamen zum Mitfeiern auf den Feierabendmarkt. Foto: Theresa Demski

Wermeslkirchen Viele Wermelskirchener ließen sich am Donnerstag zum Feierabendmarkt einladen und trafen sich mit Freunden und Bekannten. Deses Mal spielte auch das Wetter mit.

Inge Hupperich hat mit ihrer fröhlichen Damenrunden einen Platz an einem Stehtisch in der ersten Reihe ergattert. In den Weinkelchen glitzert der Aperol Spritz. Die vier Damen blicken gut gelaunt auf den Hochbetrieb auf der Straße. „Das ist fast wie Kirmes“, sagt Marianne Engelbracht, „man trifft viel Leute und Bekannte.“ Anke Hupperich und Brigitte Schön, die sich ebenfalls ihren Aperol Spritz schmecken lassen, nicken fröhlich. „Wir sind fast immer dabei, wenn zum Feierabendmarkt eingeladen wird“, sagt Anke Hupperich.

Und dieses Mal stimme dann auch endlich mal das Wetter. Also lassen es sich die Damen gutgehen, grüßen immer mal wieder in die Menge und kommen mit Bekannten ins Gespräch, die vorbeiflanieren. „Auch die Musik ist für uns heute besser“, sagt Marianne Engelbracht. Am Donnerstagabend gibt es Musik vom DJ – der zwischen aktuellen Songs und beliebten Schlagern wechselt. Die Damen stoßen währenddessen heiter an und genießen den Abend.

„Genauso haben wir uns das gewünscht“, sagt Jasmin Riemann vom Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“. Sie hat am Stand für Wein und Sekt alle Hände voll zu tun. Die Menschen seien gut gelaunt. Weder Sturm noch Unwetter machten der Veranstaltung heute einen Strich durch die Rechnung. „Ganz im Gegenteil“, sagt die WIW-Geschäftsführerin, „es ist ein total entspannter Abend.“ Nach der Live-Musik der vergangenen Feierabendmärkte in Wermelskirchen versuche man immer mal etwas Neues. „Und wir finden: Der DJ sorgt auch für eine schöne Atmosphäre“, stellt Jasmin Riemann fest – und dann kommt eine neue Ladung frischer Gläser, weil es sich am Donnerstagabend viele Besucher schmecken lassen. Nebenan schenken die Ehrenamtlichen vom Wermelskirchener TV Bier aus.