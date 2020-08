Kommunalwahl in Wermelskirchen : Christian Lindner zu Gast auf dem Rhombus-Gelände

Wermelskirchen Am 6. September besucht Christian Lindner seine Heimatstadt. Auf dem Rhombus-Gelände wird der FDP-Bundesvorsitzende für die Kommunalwahl werben. Geplant ist eine Podiumsdiskussion mit Lindner und den FDP-Kandidaten für den Stadtrat.

Für ihn dürfte es ein Heimspiel werden: Am Sonntag, 6. September, ist FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner in seiner Heimatstadt Wermelskirchen zu Gast und rührt ab 11 Uhr auf dem Rhombus-Gelände die Werbetrommel für die Kommunalwahl, die eine Woche später, am 13. September, stattfindet. Schon als Schüler am Städtischen Gymnasium dürfte der 41-jährige Politiker, der bereits als Teenager in die FDP eingetreten ist, das eine oder andere Mal an dem historischen Areal vorbeigeradelt sein, für deren Zukunft die Eigentümer vergangene Woche Ideen vorgestellt hatten.