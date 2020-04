Gelbe Tonne : Fast 4000 Haushalte wollen die Gelbe Tonne

Wermelskirchen Ob die Gelbe Tonne in Wermelskirchen kommt oder nicht, ist noch offen. Klar ist aber das Votum durch die Befragung: Knapp 4000 Haushalte haben an der Befragung zur Gelben Tonne teilgenommen.

Kommt jetzt die Gelbe Tonne für die Befürworter oder nicht? Die Entscheidung ist noch offen. Klar ist aber das Votum durch die Befragung: Knapp 4000 Haushalte nahmen an der Befragung zur Gelben Tonne teil, die Ende Februar endete. Kämmerer Dirk Irlenbusch im Gespräch mit unserer Redaktion: „Wir haben die Befragung aber noch nicht ausgewertet.“ Er will im Mai das Thema aufbereitet haben und der Politik vorstellen, verbunden mit einer Handlungsempfehlung. Vorher gebe es keine Detailinformationen für die Bürger.

Nur wenige, so Kämmerer Irlenbusch, hätten sich bei der Befragung gewünscht, Gelbe Säcke zu behalten. „Wer sich nicht explizit für die Tonne ausgesprochen hat, würde bei Einführung bei seinem Gelben Sack bleiben“, so Irlenbusch. Wobei dies nur eine Befragung gewesen sei, um eine Datenbasis notfalls für eine rechtliche Durchsetzung zu haben. Im Mai wird auf jeden Fall keine öffentliche politische Sitzung stattfinden; für den 15. Juni ist der Haupt- und Finanzausschuss terminiert. In dieser Sitzung wird aber nicht über die Gelbe Tonne diskutiert. Thematisiert könnte das Ergebnis in einem Ältestenrat werden, der nicht öffentlich ist. Eingeladen werden nur Fraktionsvorsitzende und der Verwaltungsvorstand. Der Ältestenrat könnte vielleicht bis zum 15. Juni tagen. Das steht aber noch nicht fest.