„Saubere Stadt“ in Wermelskirchen Fast 200 Einwohner räumen auf

An der Eich tauchen am Samstagnachmittag plötzlich 30 Erwachsene und Kinder in gelben Westen auf und sammeln Müll. An der Umgehungsstraße kurz vor Tente hat ein Fahrzeug des Technischen Hilfswerks geparkt und Jugendliche räumen am Straßenrand auf. Ein Stück weiter sind zwei Freiwillige in gelben Westen an der Autobahnauffahrt im Einsatz. Und auch in Dhünn und Dabringhausen sind am Samstagnachmittag an jeder Ecke fleißige Helfer mit Müllzangen auf dem Weg. Insgesamt beteiligen sich in Wermelskirchen, Dhünn und Dabringhausen fast 200 Bürger an der Aktion „Saubere Stadt“ – nachdem in der vergangenen Woche schon mehr als 800 Kinder und Jugendliche von fast allen Schulen Müll gesammelt hatten.