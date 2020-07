300.000 Euro für das Stadtbild : Fassadenprogramm soll die Stadt verschönern

Das Café Wild ist eins der schönsten Gebäude des „Historismus“ in Wermelskirchen. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Über 200 Gebäude wurden in der Innenstadt analysiert. Für Hauseigentümer übernimmt die Stadt 50 Prozent der Kosten für verändernde Baumaßnahmen.

Die Idee ist ganz einfach: Im Innenstadtbereich von Wermelskirchen gibt es viele schöne, historische Häuser. Allein 51 von ihnen stehen unter Denkmalschutz. Doch oftmals haben unvorteilhafte Anbauten oder unpassende Verkleidungen in den vergangenen Jahrzehnten dafür gesorgt, dass die baulichen Schätze dem Original nur noch in den oberen Stockwerken ähnlich sehen.

Beispiele dafür finden sich gerne in Einkaufsstraßen, wo der Blick der Fußgänger zunächst auf große Schaufenster und ein moderneres, aber optisch aufgeblähtes Ladenlokal fällt. Erst, wer den Kopf in den Nacken legt, sieht die Elemente aus dem „Historismus“ und liebevolle Details aus der Bauzeit um 1850 herum. Der Bruch zwischen neu und alt ist aber so groß, weil beide Stile nicht zusammen passen.