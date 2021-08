Leben in Wermelskirchen : Blumenpracht vor dem Rathaus

Wermelskirchen Farbenfrohe Blühwiesen im Stadtgebiet begeistern Anwohner und Besucher. Die Idee stammt von der Leiterin des Grünflächenmanagements Elke Schütte.

In diesen Tagen schlendern vermehrt Spaziergänger zum Innenplatz des Rathauses, um dann staunend vor den üppigen Blühwiesen stehenzubleiben, die unter anderem auf den Grünflächen direkt neben dem Bürgerbüro die Blicke auf sich ziehen. Vor allem der sattrote Mohn bezaubert in der Sonne mit seinen vollen Blüten. Dass es neuerdings so bunt um das Bürgerzentrum herum ist, liegt an Elke Schütte, die das Grünflächenmanagement leitet. Von ihr stammt die Idee, bunte Blühwiesen anzulegen, damit nicht nur Besucher des Bürgerzentrums Freude an dem Anblick haben, sondern auch Bienen und Insekten angelockt werden.

Doch nicht nur vor dem Bürgerzentrum in der Innenstadt blüht es: Elke Schütte und ihre sieben Mitarbeiter vom Grünflächenmanagement haben an vielen Standorten in der Stadt und den umliegenden Ortschaften die bunten Blühmischungen ausgebracht, die jetzt alle in ihrer ganzen Farbenpracht leuchten. Unter anderem blüht es vor der Kita in der Hilfringhauser Straße und auch auf den Verkehrsinseln in Stumpf, was bei den Anliegern sehr gut ankommt. Bei Facebook lobt eine eine Anwohnerin begeistert: „Die Blumeninseln sind dieses Jahr so wunderbar mit Samen versorgt worden. Jetzt ist es eine Freude, den Blumen beim Blühen zuzusehen.“