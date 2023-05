Kitas in Wermelskirchen Familienzentrum feiert Frühlingsfest

Los ging es an den Kitas gegen elf Uhr. Bürgermeisterin Marion Lück hieß in der Kita Forstring alle willkommen. Da war man an den beiden anderen Kitas schon mitten im Spielen, Basteln und Ausprobieren. In der Danziger Straße konnten etwa gemeinsam Luftballons zu Tieren geformt werden, während „Hempels“-Kindertheater im Anschluss für Lachtränen in Kindergesichtern sorgte. Am frühen Nachmittag besuchte die Tanzgarde „Dhünnsche Jecken“ die Kita Forstring, während der „Grüffelo“ in der Kita Jahnstraße zu Gast war und dort ebenfalls für große Heiterkeit bei den Kindern sorgte. In der Kita Danziger Straße war im Eingangsbereich ein kleines Nostalgie-Karussell aufgebaut, das sich langsam drehte. Der Löwenrücken glänzte genauso wie der des Schimmels, dazu gab es noch einen Königsthron. Darauf saß Lamija, ihre Schwester Dilara hinter ihr auf dem Pferd. Die beiden waren mit ihrer Mutter zum Familien-Fest gekommen. Dilara, die jetzt in der Schwanenschule ist, hatte zuvor die Kita Jahnstraße besucht. Ihre kleine Schwester Lamija ist aktuell in der Kita. „Kann ich noch eine Runde drehen?“, wollte das Mädchen wissen und wackelte voller Vorfreude auf dem weißen Pferd herum. „Klar, solange keine Warteschlange ist“, sagte der Karussellbetreiber lachend. Und ergänzte trocken: „Wir sind noch bis sechs Uhr am Abend hier. Ab dann fahren wir aber rückwärts…“