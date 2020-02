Amtsgericht : Selbstbefriedigung auf dem Friedhof

Wermelskirchen Frauen hatten den Mann beobachtet und die Polizei gerufen. Der bestritt alles.

Was den geritten haben mochte, der sich vor dem Amtsrichter wegen exhibitionistischer Handlungen zu verantworten hatte, dürfte sein Geheimnis bleiben. Der Staatsanwalt warf ihm vor, sich an einem frühen Abend im Juni des Vorjahres vor der Friedhofskapelle an der Berliner Straße selbst befriedigt zu haben. Drei Zeuginnen hätten ihn dabei beobachtet, eine von ihnen die Polizei gerufen, die ihn schließlich gestellt habe.

In seinen Aussagen schwankte der Angeklagte zwischen geständig und die Tat leugnend. Zunächst sagte er nämlich: „Soweit ist das alles korrekt, dazu muss ich wohl stehen.“ Nur um im nächsten Satz zu ergänzen: „Ich wollte in den Busch an der Kapelle gehen, um dort zu pinkeln. Und dann kamen die Zeuginnen.“ Bevor er die Frauen aufrief, wandte der Richter sich an den Angeklagten: „Die Zeuginnen haben aber nichts von Pinkeln ausgesagt. Was war denn da los?“ Der Staatsanwalt wollte es genauer wissen: „Haben Sie an sich manipuliert oder nicht?“ Darauf antwortete der Angeklagte: „Nein.“