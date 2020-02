Karneval : Familie aus Tansania legt weiten Weg für Zoch zurück

Sie leben zwar in Tansania, lassen sich aber den Karnevalszug in Dabringhausen nicht entgehen: Jamy, Maya und Alex Eversberg (v.l.). Foto: Deborah Hohmann

Dabringhausen Und bringt mit Safari-Kostümen ein Stück Kultur mit.

Trotz ihres dicken Löwenkostüms friert Maya am Rande des Dawerkuser Rosenmontagszugs. „Hier ist es ein bisschen kälter als in Tansania“, sagt ihr Vater Alexander Eversberg. Zusammen mit seiner Frau Jamy und der gemeinsamen Tochter Maya ist er für die jecken Tage zu Besuch in Wermelskirchen, seiner Heimatstadt. Jamy ist Amerikanerin, aber auch für sie ist Karneval nicht fremd. Denn nachdem die beiden sich in der Karibik kennengelernt haben, lebten sie einige Jahre zusammen in Köln. „Da habe ich den Karneval lieben gelernt“, sagt Jamy. Nach drei Jahren Köln ging es dann nach England: Alexanders Job im Hotelmanagement bringt ein ständiges Reisen mit sich – was beide sehr schätzen.