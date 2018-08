Wermelskirchen. Familiäre Atmosphäre im Freibad Dabringhausen

Wermelskirchen Das Waldbad in Dabringhausen bezeichnet sich werbewirksam als Familienbad und macht diesem Namen alle Ehre. Mitarbeiter und Besucher schätzen die unaufgeregte, harmonische Atmosphäre, unter den Besuchern sind viele Eltern.

Bereits am Vormittag macht sich Inga Dworaczek auf den Weg ins Dabringhausener Freibad. Hinter sich her zieht sie einen Bollerwagen, der voll beladen ist mit Handtüchern, einiger Getränkeflaschen und diversem Wasserspielzeug. Der Mutter und ihrem „Gefährt“ folgen einige Kinder im Entenmarsch. Dabei ist unter anderem Inga Dworaczeks Tochter Merle sowie deren Freundin aus der Nachbarschaft. „Bei so einem Sommerwetter sind wir jeden Tag im Freibad. Das kühle Nass bietet Abkühlung. Ich treffe hier viele andere Kinder – wir spielen den ganzen Tag zusammen“, sagt die neunjährige Merle. Die Gruppe ist ein Beispiel für das von Familien geprägte Bild der Freibadbesucher.

Ihna Lammers, die bereits im vergangenen Jahr die Freibadsaison als Schwimmmeisterin betreute, erlebt nach dem verregneten Sommer in 2017 nunmehr das genaue Gegenteil: „Es sind natürlich viel mehr Besucher da. Aber die Leute sind alle glücklich. Mich freut auch, dass für den Betreiberverein aktuell Geld in die Kassen kommt.“ In Dabringhausen würden sich die Freibadbesucher benehmen, es gäbe keine aus der Reihe tanzenden Jugendlichen, alles würde sauber gehalten: „Hier wird auch nicht geklaut.“ Ein verloren gegangenes Portemonnaie oder Kinderspielzeug würde vom Finder abgegeben und vom glücklichen Besitzer meist noch am gleichen Tag abgeholt. Ihna Lammers ist deutschlandweit in Bädern im Einsatz, für sie steht fest: „So ein harmonisches Verhältnis von Betreibern, Mitarbeitern und Besuchern herrscht nirgendwo anders.“