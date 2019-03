Balkantrasse: Fahrradbus geht in die dritte Saison

Fahrradbus geht in die dritte Saison

Wermelskirchen/Wipperfürth Ab diesem Wochenende sind wieder die Linienbusse mit den Fahrradanhängern zwischen Leverkusen über Wermelskirchen und Hückeswagen bis Marienheide unterwegs. Neu ist eine Nord-Süd-Verbindung.

Dass das Bergische Land einmal als Fahrradland bekannt und beliebt werden würde, hätte man sich vor der Erschließung der Bahntrassen als Radwegenetz nicht träumen lassen. Umso mehr freuten sich die Landräte des Rheinisch-Bergischen und des Oberbergischen Kreises, Stephan Santelmann und Jochen Hagt, gestern beim offiziellen Start in die dritte Saison des Bergischen Fahrradbusses. „Durch die Trassenradwege ist das Fahrradfahren endgültig im Bergischen angekommen“, sagte Hagt. Santelmann ergänzte: „Eine Region ist aber nur erfolgreich, wenn man auch erfolgreiche Produkte hat – wie den Fahrradbus.“ Am 16. März startet die dritte Saison.

Hobbyradler hätten auf den Trassen gut ausgebaute und gekennzeichnete Strecken, die von der Hügellandschaft des Bergischen Landes bis zur Tiefebene des Rheins reichten, sagte Hagt. „Seit dem 1. Juli 2016 macht der Bergische Fahrradbus die Erkundung unserer mitunter hügeligen Region noch einfacher“, sagte Hagt. Santelmann freute sich vor allem darüber, dass die Auslastungszahlen Beleg dafür seien, dass dieses Angebot auch entsprechend angenommen werde. „Der Fahrradbus ist mit rund 4600 Fahrgästen in der vergangenen Saison ein echter Leuchtturm in der Region.“ Vor allem die Anbindung an die Rheinschiene sei ein echter Gewinn: „Drei Viertel der Radler kommen von dort, mit dem Fahrradbus haben wir eine gute Verbindung dorthin geschaffen“, sagte Santelmann. Hagt sagte, dass die weitere Verbreitung von E-Bikes ebenfalls von Vorteil sei. „So ist es noch einer breiteren Zielgruppe möglich, im hügeligen Gelände des Naturparks Bergisches Land unterwegs zu sein.“