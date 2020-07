Freizeit in Wermelskirchen : Bergischer Fahrrad- und Wanderbus ist auch in der Corona-Zeit beliebt

Bergischer Fahrrad- und Wanderbus ist auch in der Corona-Zeit beliebt

Freizeit in Wermelskirchen

ala) D Der Bergische Wanderbus und der Bergische Fahrradbus in Wermelskirchen sind wieder gut nachgefragt. Beide Busse Anfang des Jahres eine coronabedingte Zwangspause während des verordneten Lockdowns einlegen.

( Ende Mai haben der Bergische Wanderbus und der Bergische Fahrradbus erstmals wieder Fahrgäste an ihre Ziele gebracht und erfreuen sich dabei wie auch in den Jahren zuvor großer Beliebtheit – trotz Corona. „Das Bergische“, die Tourismusorganisation des Rheinisch-Bergischen und des Rhein-Sieg-Kreises, gibt an, dass die Nachfrage auch während des Lockdowns schon hoch gewesen sei, weswegen man entschieden hatte, den Betrieb zu Pfingsten wieder anlaufen zu lassen.