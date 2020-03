Unfall auf der A1 : Freispruch für 49-Jährigen Fahrer

Wermelskirchen Fahrerflucht auf der A1 konnte einem Außendienstler nicht nachgewiesen werden.

Der Baustellenbereich auf der Autobahn 1 bei Wermelskirchen in Fahrtrichtung Dortmund ist fraglos unübersichtlich, gerade wenn dort viel Verkehr herrscht. Ein 49-jähriger Mitarbeiter im Außendienst aus Bad Salzuflen musste sich nun in einem Fall der Fahrerflucht vor dem Amtsgericht verantworten. Im Juni des Vorjahres soll der Mann mit seinem geleasten Dienstwagen beim plötzlichen Einscheren von links auf die mittlere Spur einen anderen Wagen übersehen haben. Dieser sei seinerseits zum Ausweichen auf die rechte Spur gezwungen gewesen, wobei er aber einen Lkw touchiert habe. Dabei habe sich ein Teil des Hecks gelöst. Insgesamt sei ein Unfallschaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden.