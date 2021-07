Bauarbeiten in Pohlhausen : Vorbereitung für Straßensperrung

Pohlhausen Startschuss für die Erneuerung der Fahrbahndecke der Pohhauser Straße. Auch Teile des Gehwegs werden während der Sommerferien saniert.

Die Bauzäune sind zwar komplett entlang der Pohlhauser Straße aufgebaut, aber noch gibt es die Möglichkeit, mit dem Auto „durchzuschlüpfen“. Denn aktuell ist der Rheinisch-Bergische Kreis noch mit den Vorbereitungen für die Straßensanierung beschäftigt. Während der Sommerferien werden neben der Fahrbahndecke auch Teile des Gehwegs der Pohlhauser Straße (Kreisstraße 8) und der Einmündung zur L 157 in Hünger bis zu der Straße Am Ecker in Wermelskirchen-Unterpohlhausen saniert. Startschuss für die Vorbereitung war in dieser Woche, bis zum Ende der Ferien soll die Pohlhauser Straße wieder frei befahrbar sein, die während der Bauarbeiten für den Durchgangsverkehr gesperrt ist. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Wichtig: Die Bushaltestellen auf der Pohlhauser Straße können während der Vollsperrung nicht angefahren werden.