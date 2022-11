Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen Fahnenaktion in Wermelskirchen „frei leben ohne Gewalt“

Jedes Jahr wird zum 25. November, dem internationalen Aktionstag „Nein zu Gewalt an Frauen!“, ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gesetzt. In Wermelskirchen hat Bürgermeisterin Marion Lück zusammen mit Christine Warning und Anja Haussels von der Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt für den Rheinisch-Bergischen Kreis „Frauen-Zimmer“ aus Burscheid die Fahne von „Terre des Femmes“ hissen lassen, um zu demonstrieren, dass Wermelskirchen eine Stadt ist, in der das Motto der Organisation gelebt wird: „Wir setzen uns ein für eine gerechte Welt, in der Mädchen und Frauen das Recht haben, selbstbestimmt, gewaltfrei und in Würde zu leben.“