Wermelskirchen : Fahndung nach diesem Räuber

Wermelskirchen (tei.-) Die Polizei Rhein-Berg sucht nach einem Raubüberfall im Januar am Busbahnhof jetzt mit einem Foto nach dem Täter. Die Fahndung ist im zentralen Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt. Am 24. Januar gegen 12.20 Uhr wurde ein Fußgänger, der vom Busbahnhof aus in Richtung Kenkhauser Straße durch die Fußgängerunterführung ging, von einem Unbekannten aufgefordert, seine Jacke herauszugeben.

Als sich der Geschädigte weigerte, schlug er sein Opfer, bis eine Passantin in Sichtweite war. Der Mann flüchtete und ließ sein Opfer verletzt zurück.