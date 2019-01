Lesetipps für lange Winterabende : Neue Welten zwischen Buchseiten entdecken

Kathrin Ludwig und Sabrina Ollig von den Stadtbücherei geben folgende Büchertipps: Kerstin Gier - Wolkenschloss, Christian Wrenkh - Kochen mit Freunden, Zoran Drvenkar - Weißt du noch?, Dörte Hansen - Mittagsstunde. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Vom Bilderbuch bis zum Roman, vom Sachbuch bis zum Schmöker für Jugendliche: Heimische Fachleute empfehlen Bücher für die gemütlichen Stunden im neuen Jahr, für lange Winterabend zu Hause oder im Urlaub.

Im Sitzsack am Kamin oder mit der Wolldecke auf dem Sofa: Mit einem guten Buch verwandeln kleine und große Leseratten das ungemütliche Wetter in schöne Stunden. Die Redaktion der Bergischen Morgenpost hat bei den Fachleuten in der Stadtbücherei und den Buchhandlungen nachgefragt. Was lohnt sich?

Für Kinder empfiehlt Kathrin Ludwig, Leiterin der Stadtbücherei, das Bilderbuch „Weißt du noch“ von Zoran Drvenkar – mit Bildern von Jutta Bauer. „Es ist ein Erinnerungsbuch, das von alltäglichen Abenteuern in der Kindheit erzählt“, erzählt sie. Witzig, auch mal traurig, immer phantastisch. Das Buch lebe von den besonderen Bildern, die ohne jeglichen Kitsch auskommen. „Und es ist ein Buch, das Erwachsene und Kinder zusammenlesen können“, sagt Ludwig. Wer genau hinsieht, entdeckt dann neben den bunten Darstellungen für die Kinder kleine Bleistiftzeichnungen von alten Menschen. „Ein poetisches Buch, entgegen des Zeitgeistet“, lobt Ludwig. ISBN 978-3446254787, 14 Euro.

Wer Gabriele van Wahden nach ihrem Lieblingsbuch für Kinder fragt, bekommt eine flotte Antwort: Das Papp-Bilderbuch „Der Wal nimmt ein Bad“ von Susanne Straßer. „Das ist im Moment unser absolutes Lieblingsbuch“, sagt die Buchhändlerin. Schon die Jüngsten können die Bilder auch ohne den Text verstehen und nachvollziehen, wie die Badewanne des gutmütigen Wals immer voller wird. Das Beste am Buch? „Der Gesichtsausdruck des Wals“, sagt Gabriele van Wahden. ISBN 978-3779505976, 14,90 Euro.

Für Jugendliche Auch bei Lesetipps für Jugendliche werden die Fachleute schnell fündig. Christopher Sersch in der Buchhandlung Marabu empfiehlt „Das Geheimnis des Schlangenkönigs“ von Sayantani DasGupta. Es ist die Geschichte eines Mädchens in Indien, das nicht an Magie und Zauber glaubt. Dann verschwinden ihre Eltern, im Vorgarten taucht ein Dämon auf und zwei Prinzen bieten dem Mädchen ihre Hilfe an. „Witzig und spannend, für Mädchen und Jungen“, sagt Sersch. Das Buch lebe von indischer Mythologie und Magie. „Es ist eine Geschichte zwischen Harry Potter und Percy Jackson“, sagt Sersch. ISBN 978-3551553768, 15 Euro.

Für Mädchen Währenddessen empfiehlt Sabrina Ollig aus der Stadtbücherei das Jugendbuch „Wolkenschloss“ von Kerstin Gier – ein Buch vor allem für Mädchen. Es erzählt die Geschichte von Fanny Funke, die in einem Hotel in der Schweizer Bergen ein Praktikum macht. Sie lässt kein Fettnäpfchen aus, begegnet Gästen, die nicht das sind, die sie zu sein scheinen und verliebt sich kurzerhand in den Hotelierssohn. „Ein bisschen Krimi, ein bisschen Liebesgeschichte: Ich war richtig traurig, als es zuende war“, sagt Ollig. ISBN 978-3841440211, 20 Euro.



Für Erwachsene Erwachsenen auf der Suche nach einem neuen Lieblingsbuch empfiehlt Barbara Busch aus der Buchhandlung Marabu den Roman „Der Zopf“ von Laetitia Colombani. „Die Sprach ist einfühlsam und die Geschichte berührende“, sagt sie. Der Roman erzählt die Geschichte dreier Frauen, deren Schicksal durch einen Zopf verbunden wird – Smita opfert ihr Haar in Indien dem Gott Vishnu, um das Schicksal ihrer Tochter zu verändert. In Palermo lehnt sich Giulia gegen den Bankrott der Perrückenfabrik ihrer Familie auf. Und in Montreal kämpft die Anwältin und alleinerziehende Mutter Sarah gegen den Krebs. ISBN 978-3103973518, 20 Euro.

Kathrin Ludwig empfiehlt „Mittagsstunden“ von Dörte Hansen. „Kein Geheimtipp“, sagt sie, „aber eindeutig empfehlenswert.“ Das Buch erzählt die Geschichte eines 50-jährigen Archäologen aus Kiel, der in sein nordfriesisches Dorf zurückkehrt, weil seine Großeltern Hilfe brauchen. „Dann wird die Geschichte des Dorfes aufgerollt“, sagt Kathrin Ludwig. Die Menschen wachsen dem Leser schnell ans Herz, die Sprache sei toll, und die Autorin finde den richtigen Ton – wie schon bei ihrem Buch „Altes Land“. „Die Geschichte wirkt nachhaltig“, sagt die Büchereileiterin. ISBN 978-3328600039, 22 Euro.

Sachbücher In der Kategorie Sachbücher, legen die Wermelskirchener Fachfrauen den Lesern beide ein Kochbuch ans Herz. Gabriele van Wahden empfiehlt das neue Kochbuch von Yotam Ottolenghi „Simple“. Wie sein Vorgänger, das Jerusalem-Kochbuch, dreht sich auch dieser Band um orientalisch-raffinierte Rezepte. „Dieses Mal hilft der Autor den Lesern mit einer kleinen Legende“, erklärt die Buchhändlerin. Schnell gemacht, wenige Zutaten, besondere Gewürze oder gut vorzubereiten: Die kleinen Symbole über jedem der Rezepte helfen bei der Auswahl. „Und sie sind nicht schwer nachzukochen“, sagt Gabriele van Wahden“. ISBN 978-3831035830, 28 Euro.

Sabrina Ollig hat ihren Tipp getestet – und für gut befunden: „Kochen mit Freunden – Vegetarische Rezepte von Christian Wrenkh“. Das Kochbuch der besonderen Art stellt zwölf Menüs mit jeweils sechs Gängen vor, jedes hat ein anderes Thema – und es erklärt auch, wie eine sechsköpfige Gruppe dieses Menü am besten zubereitet.