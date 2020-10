Wetterereignisse in Wermelskirchen : Extrem-Wetter auf interaktiver Karte eintragen

Wetterereignisse in Wermelskirchen

Rhein-Berg Der Rheinisch-Bergische Kreis bittet Bürger um Unterstützung für das geplante Klimaanpassungskonzept. Sie sollen Wettereignisse auf einer interaktiven Karten eintragen.

Die Jahre 2018 und 2019 sind als extreme Hitzejahre in Erinnerung geblieben. Zudem haben Starkregen-Ereignisse im Rheinisch-Bergischen Kreis bereits mehrfach zu Überflutungen geführt. Mit der Erarbeitung eines neuen Klimaanpassungskonzepts und der Ergreifung präventiver Maßnahmen will der Rheinisch-Bergische Kreis die Region für die Auswirkungen solcher Klimawandel-bedingten Wetterereignisse wappnen. Vor diesem Hintergrund ruft der Kreis nun seine Bürger dazu auf, Informationen und Erfahrungen zu Hitze, Trockenheit und Starkniederschlägen in der Region zu melden. Wo ist es zum Beispiel nachts im Sommer besonders heiß? Wo flutete der letzte Starkregen den Keller? Antworten auf diese Fragen und weitere Hinweise können auf einer interaktiven Klimakarte des Kreises bis zum 25. Oktober online eingetragen werden.