„Humuswerkstatt“ in Wermelskirchen Experten-Tipp von Lukas Worth – „Gärtnern ohne Umgraben“

Interview | Wermelskirchen · Die Vögel zwitschern und an manchen Sträuchern zeigt sich schon das erste zarte Grün. Für viele Menschen heißt der Frühlingsstart vor allem: Ab in den Garten. Lukas Worth von der „Humuswerkstatt“ gibt Tipps, wie man seinen Garten umweltfreundlich gestalten kann – und welche Gemüsesorten sich auch in Zeiten des Klimawandels für den Anbau eignen.

18.03.2024 , 05:55 Uhr

Möglichst umweltfreundlich: Im Lehrgarten des Guts „Alte Heide“ züchten Lukas Worth und sein Team Pflanzen nach dem Prinzip der Permakultur. Foto: Ronja Wirts