Fahrradverbindung nach Hilgen : Vorerst keine reine Fahrradstraße in Dabringhausen

Vorerst keine Fahrradstraße auf der K 18 (Symbolbild). Foto: Stadt Mettmann

Wermelskirchen Die Diskussion um die Umwandlung der K18 in eine Fahrrad-Straße ist vorerst vom Tisch. Fußgänger und Radfahrer sollen vom Friedhofsweg in Dabringhausen, durch den Wald über einen ausgebauten Wanderweg bis zur Rausmühle auf die K18 und durch Bechhausen bis zur „Balkan-Trasse“ in Hilgen gelangen.

Radfahrer dürfen sich freuen: Die aktuell gefährliche, zumindest unzureichende, Fahrrad-Verkehrsanbindung zwischen Dabringhausen und Hilgen sowie dem dortigen Anschluss an die beliebte Balkantrasse soll eine Alternative bekommen. Dabei ist die angedachte und unter anderem von den Grünen beantragte Idee, die K18 in eine sogenannte Fahrradstraße zu verwandeln, vorerst vom Tisch. Das geht aus den Analysen und Ergebnissen hervor, die Daniel Ebbers, Planer beim vom Rheinisch-Bergischen Kreis beauftragten Büro „BPR Künne und Partner, im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr vorstellte.

Demnach ist eine Variante, die zukünftig sowohl Fußgänger als auch Radfahrer vom Friedhofsweg in Dabringhausen durch den Wald über einen dann ausgebauten Wanderweg als Fuß- und Radweg bis zur Rausmühle auf die K18 und durch Bechhausen bis zur Balkantrasse in Hilgen führt, nach Ansicht der Experten die sinnvollste. „Wir sind alle vier jetzt existierenden Verbindungen mit dem E-Bike abgefahren und haben Video-Dokumentationen zur Analyse gefertigt“, berichtete Ebbers. Das wären sowohl die K 18 und L 294 als auch die Verbindungen Friedhofsweg, Rausmühle, Buddemühle sowie Hilgener Straße, Asterweg, Bechhausen gewesen.

Als beste Lösung sei die „Hybrid-Lösung“, die die Routen K18 und Friedhofsweg, Rausmühle, Buddemühle zu einer neuen Straße kombiniert, ausgemacht worden. „Die K18 auf einer immerhin fast vier Kilometer langen Strecke in eine Fahrradstraße zu wandeln, wäre sehr ungünstig für den übrigen Verkehr“, stellte Daniel Ebbers fest. Zudem hätten Fahrradfahrer im Alltagsverkehr, also zum Beispiel Pendler, andere Ansprüche als Freizeit-Radler. Die Hybrid-Lösung würde beiden Zweirad-Nutzern am ehesten gerecht. Außerdem würde diese Lösung dem „attraktiven und hauptsächlichen Ziel Balkantrasse gerecht sowie diverse Anschluss-Optionen an das nordrhein-westfälische Radwege-Netz in nahezu alle Richtungen bieten.