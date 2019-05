Hacker-Angriffe abwehren : Experte sensibilisiert für mehr IT-Sicherheit

Fotos: cka, dpa (Archiv). Foto: dpa/Silas Stein

Wermelskirchen Unternehmer Ralf Gogolin will mittelständische Betriebe sicherer machen – und zwar in Bezug auf digitale Prozesse. Er macht auf Gefahren wie Hacker-Angriffe oder Datenverlust aufmerksam. Investitionen in mehr Sicherheit können gefördert werden.

Manchmal, und das erzählt Ralf Gogolin, sieht er sich wie einen „Wanderprediger“, wie jemand, der auf etwas Wichtiges aufmerksam machen will, was für viele jedoch absolutes Neuland ist. Es geht um IT-Sicherheit, und damit oft um nichts weniger als die Existenz. Der 62-Jährige ist IT-Experte und Geschäftsführer der Wermelskirchener Firma Hego mit Sitz in der Innenstadt. Sein Unternehmen hat sich unter anderem auf Cybersicherheit spezialisiert. Es ist ein kompliziertes Gebiet, das jedoch zunehmend an Bedeutung gewinnt – und von vielen gnadenlos unterschätzt wird, auch von mittelständischen Betrieben im Bergischen.

Um genau diese Betriebe mit weniger als 100 Mitarbeitern geht es ihm: Er will für mehr Sicherheit in der Informationstechnik sensibilisieren. „Es geht darum, wirtschaftlichen Schaden von Unternehmen abzuwenden – sei es durch Ausfall, Datenverlust, Bedienfehler oder Hacker-Angriffe“, sagt Gogolin und zählt damit eine ganze Reihe möglicher Gefahren auf, deren Auswirkungen er und sein Team minimieren wollen. Gogolins Unternehmen ist einer der Betriebe, die jüngst vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie für das Förderprogramm „go-digital“ autorisiert wurden. In der Region ist Gogolins Team nach eigenen Angaben das einzige, das sich speziell dem Modul IT-Sicherheit verschrieben hat.

Info Kostenlose Teilnahme an Info-Workshops Termine Dienstag, 21. Mai, jeweils von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr bei der Hego GmbH an der Telegrafenstraße 8 in Wermelskirchen. Teilnahme Die Teilnahme an einem der Info-Workshops ist kostenfrei, um Anmeldung unter 02196 882970 oder per E-Mail an akademie@hego-it.com wird gebeten.

Konkret bedeutet das: Mittelständler mit weniger als 100 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz unter 20 Millionen Euro haben unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf einige Tausend Euro Fördergeld, wenn sie sich in Sachen Digitalisierung auf den neuesten Stand bringen und die Sicherheit ihrer IT auffrischen lassen wollen. „Ziel des Programms ist es, die Digitalisierung voranzutreiben“, sagt Ralf Gogolin. Digitalisierung kann Arbeitsprozesse vereinfachen, birgt aber auch Risiken. „Welche Risiken bei den jeweiligen Unternehmen bestehen, können wir genau analysieren und anschließend entsprechend beraten“, erklärt der 62-Jährige, der bereits seit 40 Jahren in der Branche aktiv ist. Er betont: „Wer die Chancen im digitalen Wandel jetzt nicht sieht, wird in wenigen Jahren nicht mehr konkurrenzfähig sein.“