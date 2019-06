Polizei ermittelt in Wermelskirchen : Exhibitionist entblößt sich auf dem Stadtfriedhof

Wermelskirchen Die Polizei erwischte am Sonntag auf dem Friedhof an der Berliner Straße einen jungen Mann mit heruntergelassener Hose. Der flüchtete.

Offensichtlich zum wiederholten Mal hat sich am Sonntag ein junger Mann auf dem Friedhof an der Berliner Straße seine Hosen heruntergelassen und öffentlich onaniert. Am Sonntag gegen 17.45 Uhr bemerkte eine 60-Jährige den Mann, berichtet die Polizei. Kurz darauf kam eine 70-Jährige durch den Haupteingang über den Friedhofsweg. Angeekelt ging sie sofort wieder zurück, als sie den 24-Jährigen mit heruntergelassener Hose und onanierend hinter einem Grabstein sah. Als dann eine 63-Jährige auf dem Weg zu einem Grab den Mann ebenfalls mit heruntergelassener Hose an der Kapelle sah und dieser sie auch direkt dabei anschaute, rief sie die Polizei.