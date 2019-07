Bäckerei setzt bei Kunden auf Freiwilligkeit : Evertzberg setzt auf Mehrwegbecher

Die Geschäftsführer Thomas Bischzur (r.) und Oliver Platt freuen sich über den Start der neuen „Meer-Wert-Becher“ in den Evertzberg-Filialen. Foto: Jürgen Moll/Moll, Jürgen (jumo)

Seit Mittwoch erhalten Kunden in Evertzberg-Filialen gegen Pfand einen wiederverwendbaren Becher.

Was einst als stylisch galt, der Coffe-to-Go-Becher auf dem Weg ins Büro oder Bummeln durch die Stadt in der Hand, wird längst kritisch beäugt. Es besteht aus Plastik. Denn jeder kennt die Bilder von vermüllten Stränden und riesigen Plastikmüllteppichen, die auf den Ozeanen schwimmen. Zur Eindämmung des Plastikmülls will eine Bäckerei beitragen: Als „nachhaltig handelndes Unternehmen“ möchte Evertzberg nach eigenen Angaben ein Zeichen gegen die weitere Vermüllung des blauen Planeten setzen und beteiligt sich mit allen Filialen aus Überzeugung an der Initiative „Meer-Wert-Becher“ der Einkaufsgenossenschaft BÄKO. Der Begriff „Meer-Wert“ statt „Mehrweg“ wurde aus Marketinggründen gewählt. Seit Mittwoch können die Kunden der Bäckereien Evertzberg und Beckmann auch aus Mehrwegbechern trinken.

„Mit diesem wiederverwendbaren Becher aus 100 Prozent recyclingfähigen Material bieten wir unseren Kundeneine kostengünstige und umweltverträgliche Alternative zum herkömmlichen Mitnahmebecher für Heißgetränke an. Der neue Meer-Wert-Becher ist aus einem leuchtenden Strandgelb und macht zudem gute Laune“, erläutert Geschäftsführer Oliver Platt. Er hoffe, dass andere Bäckereien, sich diesem Beispiel anschließen. Warum erst jetzt? mögen sich umweltbewusste Kunden fragen. Die größte Hürde seien die Hygienevorschriften gewesen, erläutert Oliver Platt auf Nachfrage dieser Redaktion. „Was der Kunde einmal in der Hand hat, darf nicht hinter die Theke gereicht werden.“ Lange Verhandlungen habe es gegeben, bis die Lösung gefunden war. Wo Bäckereien Kaffee verkaufen, gibt es eine Übergabe-Fläche. Die Mehrwegbecher werden sogleich vom Personal aus dem Thekenbereich entfernt. „Wir haben unser Personal entsprechend geschult“, sagt Oliver Platt. Allerdings setze Evertzberg auf Freiwilligkeit, wolle Kunden nicht erziehen. Der Mehrwegbecher sei ein Angebot, nach wie vor gebe es auch die Einwegbecher.

Aber mehr und mehr setze sich die Einsicht durch, dass es mehr als bedenklich ist, ein Material, welches Jahrhunderte überdauert, für Einwegprodukte wie zum Beispiel Coffee-to-Go-Becher zu nutzen. Jahr für Jahr gelangen rund neun Millionen Tonnen Kunststoffabfälle in die Meere. Plastik gelangt in die Mägen von Fischen und Walen, in die Nahrungskette. Alleine in Deutschland landen jedes Jahr 2,8 Milliarden dieser Becher im Müll. Abgesehen davon, dass bei öffentlichen Abfalleimern keine Mülltrennung stattfindet, sind die Becher nicht recycelbar, denn die Papierfasern lassen sich kaum von der Kunststoffbeschichtung im Inneren der Becher trennen, so Oliver Platt.

Der Meer-Weert-Becher sei eine Initiative der BÄKO Berg + Mark eG und eine Lösung „made in Germany“. Der Becher sei lebensmittelecht, geruchs- und geschmacksneutral, stapelbar und er halte mindestens 400 Spülgänge in der Maschine aus. Geschäftsführer Thomas Bischzur erklärt, wie einfach es funktioniert: „Man muss den Becher nicht kaufen. Unsere Kunden erhalten ihr erstes Getränk im Meer-Wert-Becher und zahlen dafür einen Euro Pfand. Platt: „Die Kunden genießen ihr Getränk wie gewohnt unterwegs. Danach spült der Kunde den Becher aus und bringt ihn beim nächsten Mal wieder mit. Im Tausch erhält er dann den nächsten Meer-Wert-Becher mit seinem Lieblingsgetränk – oder er erhält den Pfand zurück.“ Denn zurückgegebene Becher werden in den Bäckereien professionell gespült, bevor sie erneut ausgegeben werden.