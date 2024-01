Kultur in Wermelskirchen Das Kino steht bei „Milli Vanilli“ Kopf

Charles Shaw und sein Musiker-Kollege Willie D. von den „Classic Borthers“, der ihn an diesem Abend unterstützt, haben es musikalisch noch drauf – auch mit über 60. Ob mit „Stand By Me“, „Sexbomb“ oder „I Did It My Way“: Das Publikum jubelt. „Ihr werdet mich gleich im Film nicht sehen, aber ihr werdet mich hören“, sagt Charles Shaw dann, „ich bin immer noch die Stimme von Milli Vanilli“. Und dann erklingt die vielen bestens vertraute Melodie von „Girl You Know It’s True“. Shaw setzt an, schüttelt den Kopf und bittet den DJ, die Melodie zu stoppen. „Was ist passiert?“, fragt er. Und eine Frau im Publikum antwortet: „Der Einsatz war falsch.“