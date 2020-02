Evangelische Kirchengemeinde : Gemeinde will kritikfähig bleiben

Wermelskirchen Die Evangelische Kirchengemeinde in der Stadtmitte hat einen Zukunftsausschuss ins Leben gerufen. Interessierte aller Generationen sammeln Ideen zur Nachhaltigkeit, zu Angeboten und räumlichen Voraussetzungen.

Manchmal finden ältere Menschen mit Hörgeräten die Induktionsschleife in der Stadtkirche nicht. Dann verlassen sie frustriert den Gottesdienst – und kommen nicht mehr wieder. Ein anderes Mal frieren Besucher im Gemeindehaus bei einer Veranstaltung und halten die Räume und die Gemeinde in schlechter Erinnerung. Oder Familien mit Kindern bekommen das Gefühl, eher unerwünscht zu sein, wenn es leise wird zum Gebet oder zur Predigt. „Dann ist es wichtig, dass die Menschen mit uns sprechen“, sagt Jutta Benedix vom Bereichsausschuss Stadt der Evangelischen Kirchengemeinde, „wir brauchen Kritik, um besser zu werden.“ Wer dann der Gemeinde einfach den Rücken kehre, womöglich aus der Kirche austrete, der habe nichts verändert. Und auch deswegen hat der Ausschuss alle Interessierten zur Zukunftswerkstatt eingeladen.

Den Auftakt machten am Samstagmittag rund 30 Interessierte. „Wir wollen uns kritisch hinterfragen: Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Was wollen wir ändern? Und was wünschen sich die Menschen?“, erklärte Jutta Benedix. Für viele ging es erst mal um eine Bestandsaufnahme – in ganz verschiedenen Bereichen, die über Räume und Gebäude über Themen der Nachhaltigkeit bis hin zu Angeboten für Erwachsene, Senioren und Kinder und Jugendliche reichten. Die Akustik in der Kirche sei häufig nicht gut, Menschen mit Hörbehinderungen hätten manchmal Probleme, ihren Platz zu finden. Im Gemeindezentrum wünsche man sich mehr Gemütlichkeit und Wohlfühlatmosphäre. Auch inhaltlich stellte sich die Gemeinde den Herausforderungen: Es bedürfe neuer Angebote für Kinder und Jugendliche, auch Erwachsene bräuchten offene Angebote. „Wir haben keine Angst davor, kritische Punkte anzusprechen“, betonte Jutta Benedix.