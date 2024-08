125 Jahre Kirche Hünger Ein Kirchturm mit Symbolkraft

Info

Termin Die Festwoche „125 Jahre Kirche Hünger“ beginnt mit einem Familiengottesdienst an Erntedank (6. Oktober). Der CVJM, der ebenfalls 125. Geburtstag feiert, lädt anschließend zum Familienaktionstag ein. Am 7. Oktober spielt eine Bigband, einen Tag später findet ein Mitsing-Abend statt. Am 9. Oktober gibt es einen Seniorennachmittag, einen Tag später einen Kirchenkabarett-Abend mit den „Remscheider Schirmspitzen“. Am 11. Oktober ist ein „Bunter Abend“ geplant, am Samstag ein „Tag der offenen Kirche“. Die Festwoche endet am 13. Oktober mit einem Gottesdienst samt Essen – dann erzählen Podiumsgäste aus Hünger, was ihnen die Kirche bedeutet.

Aktion Viele kleine Kirchen-Modelle haben sich auf Reisen gemacht: Der 3D-Druck der Kirche kann bis 6. September an beliebigen Orten fotografiert, das Bild dann an Almuth Conrad per E-Mail an almuth.conrad@ekwk.de geschickt werden. Es sollen Ausstellung und Kalender entstehen.