Eva Karl Faltermeier in Wermelskirchen Bayerischer Unsinn auf Hochdeutsch

Denn dazu sei sie zu Hause in ihrem Dorf an der Schwarzen Laber, einem Nebenfluss der Donau, nicht gekommen. „Denn wir haben dort eigentlich immer Nebel. Aber in diesem Hitzesommer war der plötzlich weg. Und dann hat man seine Nachbarn plötzlich sehen müssen, von Angesicht zu Schnauzbart.“ Manchmal dachte man, dass die Oberpfalz vielleicht so ein wenig das Saarland Bayerns sein könnte.