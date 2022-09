Europäische Mobilitätswoche : Bürger zur nachhaltigen Mobilität bewegen

Bei der letzten Mobilitätswoche 2021 zeigten Jarno und Erik ihr Können im Fahrradparcours: Der Kinderschutzbund lud zum Start der Mobilitätswoche an die Kattwinkelsche Fabrik ein. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Rund um das Rad drehen sich in diesem Jahr viele Aktionen der Stadt Wermelskirchen bei der Europäischen Mobilitätswoche. Die Bürger sollen mobiler werden und über nachhaltige Alternativen zum Auto nachdenken. Welche vier Aktionen geplant sind.

Wie können sich Bürger nachhaltig von einem Ort zum anderen bewegen? Und wie können Kommunen den Ausbau nachhaltiger Mobilität erlebbar machen und sich dafür einsetzen? Um diese Fragen geht es in der Europäischen Mobilitätswoche, eine Kampagne der Europäischen Kommission, die jedes Jahr vom 16. bis zum 22. September stattfindet. Seit 2002 bietet sie Kommunen aus ganz Europa die Möglichkeit, ihren Bürgern die komplette Bandbreite nachhaltiger Mobilität vor Ort näher zu bringen. Auch Wermelskirchen beteiligt sich in diesem Jahr mit insgesamt vier Aktionen an dem Projekt.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) RheinBerg-Oberberg bietet in Kooperation mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis und der Stadt Wermelskirchen eine gemeinsame Radtour an. Los geht es am Sonntag, 18. September, um 10 Uhr am Busbahnhof Wermelskirchen an der Bahnhofstraße. Nach einer Erläuterung der Angebote an den Mobil-Stationen Wermelskirchen und Burscheid-Raiffeisenplatz führt die etwa 35 Kilometer lange Fahrradtour über Burscheid und Dürscheid durch das Wiehbachtal zum NaturGut Ophoven in Leverkusen-Opladen, bis dahin sind es 17 Kilometer. Der Rückweg verläuft auf dem Panoramaweg Balkantrasse. Optional kann auch der Bergische Fahrradbus ab Leverkusen-Opladen zum ÖPNV-Tarif genutzt werden. Eine Anmeldung für die Fahrradtour ist nicht erforderlich.

Info Das Konzept der Mobilitätswoche Thema Jedes Jahr steht die Woche unter einem bestimmten Motto. In den vergangenen Jahren standen beispielsweise die Themen saubere Luft, Multimodalität oder Wirtschaftlichkeit nachhaltiger Mobilität im Mittelpunkt. 2022 lautet das Motto „Besser verbunden“ und meint das Verbinden von Orten durch Mobilität. Beteiligung Mitmachen kann jede Kommune in Deutschland - ganz egal, welcher Größe. Entscheidend ist nur, sich für Mobilität einsetzen zu wollen.

Wer sein Fahrrad vor Diebstahl schützen möchte, kann an der Fahrrad-Codierungsaktion des ADFC RheinBerg-Oberberg in Kooperation mit der Stadt/Stabsstelle Demografischer Wandel teilnehmen. Diese findet am Samstag, 17. September, von 12 bis 16 Uhr am Wasserturm an der Balkantrasse statt. Dort kann jedes Fahrrad einen Code erhalten, um es dem Besitzer eindeutig zuordnen zu können. Sollte das Fahrrad dann geklaut und wieder aufgefunden werden, kann es über den Code leicht dem Besitzer zurückgegeben werden. Die Codierung ist zudem eine gute Maßnahme, Diebstahl vorzubeugen, denn gestohlene Fahrräder mit Codierung lassen sich nicht so gut weiterverkaufen. Der ADFC bietet die Codierung von Fahrrädern und Akkus als Service für zehn Euro an. Dafür müssen der Personalausweis und ein Kaufbeleg, der den rechtmäßigen Erwerb des Rades dokumentiert, mitzubringen. Eine Anmeldung ist auch hierfür nicht notwendig.

Der Regionalverkehr Köln (RVK) bietet in Kooperation mit der Stadt und dem Bürgerbusverein Wermelskirchen ein Verkehrssicherheitstraining mit dem Rollator an. Dieses findet am Sonntag, 18. September, von 13 bis 17 Uhr statt, Treffpunkt ist die Bushaltestelle an der Telegrafenstraße 29-33. Geübt wird bei dem Training das Ein- und Aussteigen in und aus dem Bus, das Bremsen, Hinsetzen und Aufstehen. Gezeigt wird auch der tote Winkel, der oft falsch eingeschätzt wird, wodurch es zu Unfällen kommt. Für die Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, hilft das Training, auch ohne Auto länger mobil und selbstständig zu bleiben. An der Aktion beteiligt sich auch der Bürgerbus-Verein, der seinen neuen Niederflurbus vorstellt. An diesem wird ebenfalls das Ein- und Aussteigen geübt. Zudem gibt es viele praktische Tipps, wie der mitgeführte Rollator sicher verstaut werden kann, es werden Fragen zur Streckenführung beantwortet und es gibt Beratungen zu den Fahrplänen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Veranstaltung ist kostenlos.