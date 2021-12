Annahmestopp vor den Weihnachtsfeiertagen : Essensbestellung in Wermelskirchen nicht mehr möglich

Gans mit Knödeln und Rotkohl ist ein beliebtes Weihnachtsessen. Foto: dpa/Tobias Hase

Wermelskirchen Das Geschäft für die Caterer in Wermelskirchen läuft auch in diesem Jahr gut: Die meisten sind über die Weihnachtsfeiertage voll ausgelastet. Sie nehmen keine Vorbestellungen mehr an.

Im vergangenen Jahr stand die Weihnachtszeit im Schatten eines Corona-Lockdowns. Die Restaurants waren geschlossen – und das Geschäft für Caterer explodierte. Anders in diesem Jahr. Restaurants haben unter strengen Auflagen geöffnet und können bis zu einer bestimmten Kapazität Gäste an den Weihnachtstagen empfangen. Was bedeutet das für Caterer?

Das Restaurant „Zum Schwanen“ hat den Lieferservice aus dem vergangenen Jahr fortgeführt. „Das hat letztes Jahr gut geklappt, da haben wir uns gedacht: Das machen wir auch dieses Jahr so“, sagt Geschäftsführer Christian Warnke. Im Vergleich gab es in diesem Jahr etwas weniger Bestellungen, so Warnke. Das liege jedoch auch daran, dass sein Restaurant in diesem Jahr geöffnet hat. „Wir versuchen beides hinzubekommen. Zum einen die Bestellungen zu liefern und zum anderen das Restaurant laufen zu lassen“, sagt Warnke. Vorbestellungen sind bei ihm nicht mehr möglich. So erklärt Warnke: „Die Kapazität sind voll ausgeschöpft. Die Bestellannahme wurden letzte Woche eingestellt, damit wir alles unter einen Hut bekommen.“

Bei der Metzgerei „Daum und Eickhorn“ sieht es ähnlich aus. „Wir haben wieder einige Bestellungen bekommen, ähnlich wie letztes Jahr“, sagt Rainer Eickhorn, Geschäftsführer der Metzgerei. Die Größen der Bestellungen sind für maximal sechs Personen, so Eickhorn. „Die meisten unserer Kunden holen das Essen bei uns an den Tagen, an denen sie es bestellt haben, ab. Nur bei den wenigsten bringen wir es vorbei, wie zum Beispiel bei Kunden die nicht mehr so einfach vorbei kommen können“, sagt der Geschäftsführer. Auch bei „Daum und Eickhorn“ kann so kurz vor dem Fest nichts mehr bestellt werden.

Der Caterer „Reuling Becher“ kann auch nicht über die Bestellungen klagen. „Wir haben in diesem Jahr geringfügig mehr Bestellungen bekommen als im letzten Jahr. Dafür war aber auch der Sprung von 2019 auf 2020 enorm“, sagt Eigentümerin Beate vom Stein. „Der Annahmestopp bei uns war letzte Woche.“