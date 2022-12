Kultur im Advent in Wermelskirchen Es weihnachtet beim Konzert des Posaunenchores in der Stadtkirche

Es ist kaum ein Platz frei geblieben, hunderte Besucher sind zum traditionellen Weihnachtskonzert des Posaunenchores gekommen – im 140. Jahr seines Bestehens. Nach rund anderthalb Stunden haben die Musiker das große Finale angestimmt: A Christmas Festival von Leroy Andersen. Die Weihnachtsmelodien haben sich überschlagen. Jingle Bells und Stille Nacht. Herbei, oh ihr Gläubigen und Hark, The Herald Angel. In einem atemberaubenden Tempo haben die Musiker ein Weihnachtsfeuerwerk gezündet. Es ist das große Finale eines stimmungsvollen Konzerts, das jedes Jahr am zweiten Advent klassische Literatur für Posaunenchöre und moderne Weihnachtsmelodien vereint. Wie in den vergangenen Jahren sind die österreichischen Freunde des Orchesters angereist, um mitzuspielen. Auch Pfarrer Manfred Jetter ist dabei – und hat weihnachtliche Gedanken mitgebracht. Zwischendurch greift er auch kurz zur Trompete und stimmt mit Chorleiter Martin Weidner Weihnachtslieder an – in Erinnerung an eine Aktion während der Pandemie, als die beiden zu Weihnachten mit ihren Melodien um die Häuser zogen.